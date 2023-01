Piemonte: espropri, via libera Commissione a nuove norme

La II Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Alberto Avetta, ha dato oggi parere positivo a maggioranza sulla proposta di legge 'Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità'", presentata dal presidente delle Commissione Valter Marin. Il provvedimento riguarda le espropriazioni e gli asservimenti di beni immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Le norme si applicheranno anche gli espropri promossi da soggetti privati. Fra le novità, la possibilità di notificare gli atti amministrativi dell'esproprio mediante posta elettronica certificata, con significativi risparmi per gli enti pubblici coinvolti. La pdl interviene anche in materia di sport invernali, precisando le modalità per il calcolo dell'indennità da corrispondere in caso di imposizione delle servitù di aree sciabili, di sviluppo montano e di impianti di risalita.