Carceri: sindacati, aggredito agente a Torino

Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto del carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino. A denunciare l'aggressione, avvenuta ieri intorno alle 19.30, le Organizzazioni Sindacali del comparto sicurezza Polizia Penitenziaria Sinappe, Osapp, Uil Pa P.P., Fns Cisl e Cgil F.P.P.P. Il detenuto nel momento in cui doveva essere chiuso in cella avrebbe opposto resistenza colpendo al collo l'agente, che è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria per le cure e da dove è stato dimesso con sette giorni di prognosi. "Quanto accaduto - spiegano in una nota i sindacati -. è da ritenersi di estrema gravità. Il carcere di Torino è da tempo nel completo 'caos' organizzativo in ordine al trattamento ed ai rapporti con la locale popolazione detenuta". "E' urgente, quindi - concludono - il diretto e risolutivo intervento del nuovo Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Ministro Nordio, affinché assicurino l'immediato ripristino delle regole di legalità e di civile convivenza nelle strutture, in cui il personale di polizia penitenziaria subisce la quotidiana ed ingiustificata tortura di gravi offese morali e fisiche e di continui disagi lavorativi, peculiarità di un sistema oramai caratterizzato dall'assenza di risultati verso una maggiore sicurezza interna ed esterna nell'interesse della collettività".