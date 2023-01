Camera di Commercio premia Vitelli torinese dell'anno

Appuntamento domenica 29 gennaio alle 10, per la tradizionale festa di premiazioni organizzata dalla Camera di commercio di Torino. Sarà il presidente Dario Gallina, alla presenza delle autorità e della Giunta camerale, a consegnare il 46esimo Premio "Torinese dell'Anno" a Paolo Vitelli, fondatore di Azimut e oggi presidente del Gruppo Azimut/Benetti, il più grande produttore al mondo di barche da diporto a motore. Sarà consegnato anche il 70esimo Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico a 166 persone tra lavoratori ancora in servizio, lavoratori pensionati, imprenditori, imprenditori eredi del fondatore dell'azienda e lavoratori dipendenti poi imprenditori. A seguire spazio ai più giovani, con il riconoscimento a 156 diplomati eccellenti tecnici e professionali premiati tra gli studenti degli istituti superiori tecnici e professionali di Torino e provincia, diplomati con i punteggi di 100 o 100 e lode, nell'anno scolastico 2021/2022.