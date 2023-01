Ex Embraco: imputati chiedono patteggiamento, inaccettabile

Chiederanno di patteggiare tre anni di reclusione i quattro imprenditori e manager imputati a Torino per il caso della ex Embraco. La proposta, che ha già il consenso della procura, verrà formalizzata alla ripresa dell'udienza preliminare, cominciata oggi a Palazzo di Giustizia e aggiornata al 3 marzo. Il patteggiamento non è subordinato al risarcimento della trentina di lavoratori che si sono costituiti parte civile. Una soluzione "inaccettabile" per Ugo Bolognesi, della Fiom Torino, secondo il quale sarebbe "l'ennesimo schiaffo a delle persone che hanno sofferto per cinque anni e continuano a soffrire".