Plusvalenze: Ferrero e Cherubini seguono udienza per Juve

C'è anche il nuovo presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, in collegamento da Torino per seguire l'udienza della Corte d'appello della Figc per l'istanza di revocazione, presentata dalla procura federale guidata da Giuseppe Chiné, contro l'assoluzione di 9 club tra cui la stessa Juve nel procedimento sulle plusvalenze dello scorso maggio. Oltre ai legali, per il club bianconero c'è anche il ds Federico Cherubini. In collegamento anche Fabio Paratici, ex dirigente Juve ora al Tottenham.