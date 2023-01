Covid, in Piemonte calano contagi e incidenza

Continua a scendere in Piemonte la curva dei contagi da Covid. Nel periodo dal 13 al 19 gennaio i casi medi giornalieri sono stati 252 e, in totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 1764, con una flessione, rispetto alla settimana precedente, di 949 unità. Nell'ultima settimana l'occupazione dei posti letto ordinari si è attestata al 3,7%, quella dei posti letto in terapia intensiva all'1,3%, mentre la positività dei tamponi al 2,7%. In calo i contagi in tutte le fase d'età, sia adulte -35%, sia scolastiche.