Ex Embraco: Uilm, ipotesi patteggiamento lascia increduli

"Rimaniamo increduli di fronte all'ipotesi che, per una vicenda come quella della ex Embraco, la Procura di Torino possa accettare il patteggiamento a 3 anni proposto dai legali che difendono gli imputati. Tale scelta escluderebbe di conseguenza le organizzazioni sindacali e sarebbe una beffa per i lavoratori. Auspichiamo che il giudice, anche se con rito abbreviato, dia il via a un processo che dovrà portare a condanne giuste per chi ha sfruttato i lavoratori e ha sottratto fondi pubblici alla collettività". E' il commento di Vito Benevento della segreteria della Uilm Torino.