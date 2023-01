Cade e muore mentre cerca di rientrare in casa dal balcone

Un uomo di 69 anni è morto dopo essere precipitato all'interno di un cortile condominiale a Torino, mentre tentava di entrare nel suo appartamento di cui aveva perso le chiavi. Il fatto è accaduto la scorsa notte in via Breglio 129. Per rientrare nell'alloggio al primo piano, passando attraverso il balcone di un altro condominio, ha perso l'equilibrio ed caduto nel vuoto. Immediatamente soccorso è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni Bosco, dove è morto per il politrauma causato dalle lesioni riportate nella caduta. Sul posto i carabinieri della stazione 'Barriera di Milano', che indagano su quanto accaduto.