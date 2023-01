Colpito da una bici lanciata, 23enne in prognosi riservata

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cto di Torino un giovane di 23 anni che questa notte, intorno all'una, mentre si trovava ai Murazzi del Po, fuori dal locale The Beach, è stato colpito da una bicicletta a noleggio, lanciata da ignoti dalla passeggiata soprastante. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri. A quanto si apprende il giovane, che è stato colpito all'altezza di Lungo Po Luigi Cadorna, è uno studente di Palermo. Ha riportato un grave trauma alle vertebre cervicali ed già stato operato questa notte per la stabilizzazione delle lesioni. Intubato è ricoverato nel Reparto di Rianimazione.