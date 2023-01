Torino: Russi (M5s), Lo Russo e Cirio ormai sovrapponibili

"Trovare le differenze fra Lo Russo e Cirio è diventata un'impresa praticamente impossibile, sono andati ben oltre la cosiddetta concordia istituzionale. Sia chiaro, ben venga. Prima di tutto il bene delle istituzioni che si rappresentano. Tuttavia, nel loro caso si può parlare di perfetta sovrapponibilità politica e, forse, anche di intercambiabilità". È l'analisi del capogruppo M5s in Comune, Andrea Russi, che assicura, "noi siamo qualcosa di profondamente diverso da questa 'marmellata politica'". Per Russi "non è un caso" che presidente della Regione e sindaco di Torino "ostentino continuamente la 'doppia presenza' praticamente a ogni evento, locale o internazionale. Le stesse foto, gli stessi comunicati stampa. Non è un caso che non vi sia mai stato un minimo disallineamento, in questo anno e mezzo di 'governo parallelo'. Credo che se Lo Russo potesse, vorrebbe Cirio alla guida della Regione per altri 5 anni, senza nemmeno passare per le elezioni. Dall'altra parte - conclude -, potrebbe anche essere una strategia di Cirio per rivolgersi agli elettori del Pd torinesi: 'io e Lo Russo siamo uguali, votatemi'".