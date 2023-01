No Vax: V-V sbarca su ebay, felpe e spille in vendita

Sbarca su ebay il simbolo dei "guerrieri" no vax. Sulla piattaforma di vendite on line è stato realizzato uno spazio in cui è possibile acquistare gadget firmati "V-V", la sigla che raccoglie, secondo gli inquirenti, le sei persone denunciate a TORINO dalla Digos nei giorni scorsi per le scritte tracciate su scuole, hub vaccinali, sedi dei sindacati a partire dal 2021. Si trovano felpe, spille, rotoli di nastro adesivo con gli slogan "contro la dittatura sanitaria"; non manca il kit per assemblare una torcia led ad alta potenza, evidentemente da utilizzare per le azioni notturne. Il principale canale Telegram dei "V-V" è seguito da oltre 19 mila utenti. Alcuni aderenti fanno proselitismo in altre chat di area no vax.