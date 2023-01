Autonomia, Calderoli: testo in Cdm in settimana, superate critiche

"Ho appena finito di scrivere il testo che recepisce le indicazioni emerse nel tavolo tecnico con i vari ministeri e nel vertice politico dei giorni scorsi. Penso che la prossima settimana il disegno di legge possa andare in Consiglio dei ministri per l'esame preliminare". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, parlando con l'Unione Sarda della legge sull'Autonomia. Un testo, ha spiegato "assolutamente" diverso dalla bozza di lavoro circolata nelle scorse settimane: "Credo che tutte le contestazioni sollevate su quel testo siano ampiamente superate", ha assicurato Calderoli. "La cosa cruciale, per me che sono sempre stato il fautore dei costi e dei fabbisogni standard, è che in questo testo si supera il criterio della spesa storica. È una svolta epocale", ha detto. A chi gli chiedeva delle critiche secondo cui una riforma sull'autonomia danneggerebbe le regioni del Sud, Calderoli ha replcicato: "Una riga, un comma in cui c'è un danno per una regione del Sud: me lo dica che lo cambio. Lo dico da un mese ma nessuno ha saputo indicarmi dov'è il danno", ha concluso.