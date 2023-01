Sanità: Nursing Up a Città salute su 7 "pronte disponibilità"

Il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, "dopo avere più volte ammonito sull'impellente necessità di provvedere, nelle Aziende Sanitarie del Piemonte, ad una riorganizzazione dei turni per rientrare nei nuovi parametri delle Pronte disponibilità stabiliti dal nuovo Contratto nazionale di lavoro, si è visto costretto ad inviare alla Città della Salute e della Scienza di Torino una diffida ufficiale a rispettare il limite invalicabile delle 7 pronte disponibilità mensili programmabili per ogni dipendente". Lo comunica il sindacato in una nota. "Analoghe diffide - annuncia Nursing Up - verranno inviate nei prossimi giorni a tutte le altre aziende sanitarie piemontesi, che non hanno avviato le riorganizzazioni necessarie dei turni, tranne che all'Asl e all'Aso di Alessandria, uniche realtà ad avere avviato un piano per rientrare nei nuovi stringenti parametri delle pronte disponibilità. Se alle diffide inviate non seguiranno atti immediati di riorganizzazione, concreti e tempestivi, il Nursing Up si vedrà costretto a ricorrere alle vie legali, portando la questione davanti al Giudice del lavoro, per tutelare la salute dei dipendenti". "Per meglio comprendere la questione - spiega il sindacato - bisogna ricordare che le Pronte disponibilità sono turni di 12 ore nei quali gli infermieri e i professionisti sanitari (come suggerisce il termine) sono in "preallarme", pronti a intervenire su specifiche necessità. Ebbene, fino a oggi, in tutte le aziende sanitarie del Piemonte, agli operatori vengono fatti fare 10, 15 anche più di 20 turni di pronta disponibilità per ogni mese. Ciò accade a causa dell'estrema carenza di personale che persiste nella nostra regione, con infermieri e professionisti della sanità che non sono sufficienti a coprire le varie necessità di ogni reparto. Dal primo di gennaio però è entrato in vigore il nuovo Contratto nazionale di Lavoro, firmato nei mesi scorsi a Roma, che impone di non superare il numero massimo di 7 pronte disponibilità al mese programmabili per ogni dipendente".