Avigliana, 1 milione euro per strade intorno al Lago Grande

Si apriranno il 30 gennaio ad Avigliana (Torino) i cantieri finanziati con circa un milione di euro del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sulle strade intorno al Lago Grande. La durata prevista è di quattro mesi. "Gli interventi che inizieranno nei prossimi giorni - afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Andrea Remoto - fanno parte dell'ampio progetto ViabilitAvigliana, presentato in occasione delle candidature al Recovery found. Prevediamo una revisione complessiva della viabilità sul territorio cittadino e la relativa messa in sicurezza stradale. Con l'ottenimento delle risorse Pnrr possiamo quindi finalmente concretizzare le previsioni programmatiche, risolvendo così alcune criticità storiche del nostro territorio". I cantieri riguarderanno via Monginevro e via Grignetto, nonché i sondaggi propedeutici all'intervento su via Piave.