Sanità: nasce collegio tecnico per scorporo Regina Margherita

Su proposta dell'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, la Giunta regionale ha nominato questa mattina il collegio tecnico - composto dal dottor Valter Alpe, dalla professoressa Franca Fagioli e dalla dottoressa Silvana Barbaro - che avrà il compito di definire il progetto di scorporo dell'Ospedale infantile Regina Margherita dalla Città della Salute e della Scienza di Torino. Il progetto dovrà prevedere un presidio funzionalmente, organizzativamente e amministrativamente autonomo e indipendente, vale a dire una nuova Azienda sanitaria, capace di rispondere con specificità e coerenza ai nuovi bisogni. "Le esigenze dell'area pediatrica - ha spiegato l'assessore Icardi - si sono progressivamente modificate e risultano sempre più complesse, al punto da necessitare di una riorganizzazione globale delle risorse per garantire servizi dedicati, competitivi e di elevata expertise. Tali obiettivi possono essere soddisfatti solo attraverso un presidio con una propria autonomia, distaccato dall'azienda Città della Salute e della Scienza". "Il progetto di rifunzionalizzazione di cui si propone l'avvio - ha aggiunto l'assessore regionale alla Sanità - dovrà consentire di far acquisire all'Ospedale Infantile Regina Margherita caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative tali da garantire prestazioni di media e alta complessità nei confronti di tutta l'utenza pediatrica. Dovranno essere garantiti ai pazienti pediatrici trattamenti ad alta specializzazione e in accordo con i risultati più attuali della ricerca scientifica, assicurando la presa in carico globale e multidisciplinare del bambino e della sua famiglia". Il Collegio, sarà in carica dal 1 febbraio fino al 30 aprile 2023, avrà cioè tre mesi di tempo per definire lo scorporo.