Rifiuti:Torino studia porta a porta giornaliero per i locali

Amiat sta realizzando uno studio di fattibilità per valutare la raccolta porta a porta dell'indifferenziato con cadenza giornaliera per le attività di somministrazione, come locali e ristoranti, in particolare nelle aree dove sono maggiormente concentrati, come le zone della 'movida'. È una delle azioni che l'azienda di igiene urbana torinese sta attuando per migliorare il servizio di raccolta rifiuti, in particolare nelle zone dove sono presenti le ecoisole smart, e che sono state illustrate oggi dai vertici della società all'assessora Chiara Foglietta, in uno degli incontri periodici con l'amministrazione comunale. Amiat ha ricordato che a seguito di una revisione complessiva delle volumetrie a disposizione dei cittadini, sta posizionando nuovi contenitori per la frazione non recuperabile, destinati in parte a consentire un maggiore conferimento, e in parte a fornire le ecoisole di campane con apertura più grande. Al momento, su un totale di circa 80 interventi previsti, ne sono già stati realizzati circa la metà, con un focus sui quartieri di San Salvario e Borgo Vittoria. Inoltre, per assicurare una maggiore continuità del servizio anche nei fine settimana, in particolare nelle zone con una diffusa presenza di attività di somministrazione, sono stati istituiti tre percorsi di raccolta domenicale, a San Salvario e nell'area delle Spine, San Donato, Madonna di Campagna e Barriera di Milano. Entro il primo trimestre dell'anno, poi, saranno aggiunti altri due percorsi.