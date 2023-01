Universiadi: il "Sistema Piemonte incontra New York

Il Piemonte ha incontrato New York ieri sera alle Nazioni unite, a chiusura della permanenza della delegazione piemontese negli Stati Uniti per la consegna della bandiera dei Giochi mondiali universitari che nel 2025 si svolgeranno a Torino, Bardonecchia, Pragelato, Torre Pellice e Pinerolo. Obiettivo era completare la costruzione della rete di rapporti e le attività di promozione e comunicazione del "Sistema Piemonte" con le eccellenze sportive, culturali, produttive ed enogastronomiche e con il Piemonte Regione Europea dello sport, non solo attrattore di eventi sportivi internazionali, ma anche facilitatore dei rapporti commerciali con l'estero a favore del mondo delle imprese che vogliono aprirsi al mercato internazionale. "Siamo arrivati negli Stati Uniti per prendere la bandiera delle Universiadi e portarla in Italia, ma la nostra missione, fin da subito, ha avuto anche altre ambizioni. Questo incontro all'Onu, cuore pulsante della vita politica internazionale, è il coronamento di una lunga serie di appuntamenti con realtà turistiche, economiche, imprenditoriali e sportive statunitensi, convincendole che il Piemonte è la Regione giusta in cui investire - afferma l'assessore regionale all'Internazionalizzazione Fabrizio Ricca -. Vogliamo portare turisti e investitori a scoprire le bellezze artistiche, sportive e gastronomiche del nostro territorio". "La presenza del Piemonte a New York, dopo le tappe di dicembre a Chicago e a Orlando, conferma il nostro impegno per la promozione delle eccellenze regionali negli Stati Uniti, che sono tra i nostri principali mercati internazionali di riferimento - dichiara Vittoria Poggio, assessora regionale alla Cultura, Turismo e Commercio - L'outdoor, la cultura, i grandi eventi e il nostro patrimonio enogastronomico compongono un mix di grande rilevanza per il posizionamento del Piemonte a livello mondiale".

All'evento, voluto dalla Regione Piemonte e organizzato in collaborazione con Unca (The United Nations Correspondant Association, l'associazione che raggruppa tutti i giornalisti presenti all'Onu), il Consolato d'Italia a New York, l'Enit, Ice, Visit Piemonte e Ceipiemonte, hanno preso parte Camera di Commercio di Torino, Edisu Piemonte, Università e Politecnico di Torino, Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, Istituto Salesiano Torino Rebaudengo, Comitato Torino 2025 Fisu Games, Ic World, Monferrato Travel, Langhe Experience - Tours & Events, Sapori d'Italia - Lago Maggiore, Atl del Cuneese, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Turismo Torino e Provincia, Consorzio Turismo Bardonecchia. "È con orgoglio che siamo qui per aprire nuovi canali di collaborazione e sviluppo a favore di tutte gli imprenditori piemontesi del turismo e non solo" sottolinea Beppe Carlevaris, presidente del Cda di Visit Piemonte".