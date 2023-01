Askatasuna: perquisizione centro sociale, 36 denunce

Trentasei attivisti del centro sociale Askatasuna sono stati denunciati dalla Digos di Torino per organizzazione di pubblici spettacoli senza le autorizzazioni di legge e per blocco stradale e inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza per il concerto non autorizzato dello scorso ottobre, quando proprio per l'evento il centro chiuse la traffico il controviale di corso Regina Margherita, dove si trova l'edificio occupato. Lo si apprende da fonti investigative. Questa mattina il centro sociale che fa riferimento all'area dell'autonomia è stato perquisito dalla Digos. Presenti al blitz anche i militari della guardia di finanza.