Sanità: Nursing Up, nessuna discriminazione sull'indennità

"Nessuna discriminazione o discrepanza tra infermieri e professionisti della sanità che lavorano nella grande area dell'Emergenza, siano essi nei pronto soccorso, sulle ambulanze del 118, nei pronto soccorso pediatrici, nei pronto soccorso ostetrici, in quelli radiologici e nei settori di urgenza dei laboratori di analisi". Lo sostiene in una nota, il segretario del sindacato degli infermieri Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta, Claudio Delli Carri, a proposito degli incontri che si stanno svolgendo in Regione Piemonte per la contrattazione "dell'indennità di pronto soccorso", prevista dall'ultimo contratto nazionale per i professionisti sanitari del comparto. "Come Nursing Up ci batteremo affinché l'indennità di pronto soccorso venga estesa a tutta l'area dell'emergenza - continua Delli Carri -. In caso ciò non avvenga, non si farà altro che peggiorare l'evidente emorragia dei professionisti della sanità i quali, specialmente negli ultimi anni, decidono di abbandonare ed allontanarsi dalla "prima linea" perché stanchi e demoralizzati da queste decisioni".