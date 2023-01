Energia: Piemonte, istituito tavolo lavoro sull'autoconsumo

La Terza commissione del consiglio regionale del Piemonte ha deciso l'istituzione di un tavolo di lavoro sulle tre proposte di legge attualmente in esame sull'autoconsumo energetico. Nello specifico "Autonomia energetica regionale e potenziamento degli impianti fotovoltaici attraverso azioni di valorizzazione del ruolo degli immobili pubblici", a prima firma Stefano Allasia (Lega), che vuole incentivare la realizzazione e la diffusione di impianti fotovoltaici su immobili pubblici attraverso la concessione di contributi, 'Promozione e sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente', presentata da Alberto Avetta (Pd) e che ha l'obiettivo di favorire la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche anche in relazione alle caratteristiche del territorio piemontese, che conta un importante numero di Comuni montani e ad alta marginalità, 'Promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili', presentata da Sean Sacco (M5s) e che prevede misure di sostegno finanziario per gli studi di fattibilità e la progettazione. 'Misure di ulteriore incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili' infine di Raffaele Gallo (Pd), che seguirà invece un suo iter, in quanto rivolta al Parlamento.