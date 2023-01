Cooperazione Italia-Francia: approvati i 6 progetti Piemonte

"Oggi sono stati approvati i progetti che sono la transizione verso la nuova programmazione. Per il Piemonte sei, per un totale di oltre 4 milioni. Il bando, che si chiuderà il 15 febbraio, ha una dotazione finanziaria di 25 milioni. Nel corso del Comitato di oggi è stato stabilito il calendario dei prossimi bandi". Ad affermarlo, dopo la riunione a Imperia del Comitati di sorveglianza Alcotra, uno dei programmi europei di cooperazione transfrontaliera che intende rafforzare la coesione tra i territori francesi e italiani, è il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso. Il budget totale dei 6 progetti del Piemonte ammonta a 4.002.587,76 euro. I sei progetti del Piemonte sono Ntc Restart, per la promozione turistica del territorio cuneese, Velo-Pluf, per la promozione dei percorsi ciclabili per le famiglie nell'area del Saluzzese. Sens'action, che ha come obiettivo la realizzazione di percorsi sensoriali, quale forma di turismo esperienzale sostenibile rivolta ad un target di popolazione fragile ( persone con disabilità), Pepa, per consolidare l'attrattività turistica e culturale del territorio di Cuneo e del Fossanese, Music 2, per la promozione della mobilità sostenibile nell'area urbana di Pinerolo con implementazione dei servizi di intermodalità, Apinverno, che mira a sperimentare una soluzione innovativa di lotta alla varroa, parassita delle api.