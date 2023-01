Stellantis: Fiom, senza nuove produzioni Mirafiori si spegne

"La produzione annua di auto a Mirafiori è passata da 218 mila unità nel 2006 a 88 mila nel 2022. Il minimo storico è stato di 21 mila auto prodotte nel 2019, poi è cominciata la risalita, ma l'obiettivo di Stellantis di superare le 100mila auto prodotte non è sufficiente. Per rilanciare Mirafiori ci vogliono nuove produzioni e assunzioni a tempo indeterminato". Lo evidenzia il segretario della Fiom Torino, Edi Lazzi, che in una conferenza stampa ha fatto il punto su produzione e occupazione dello stabilimento torinese di Stellantis. "La metà di Mirafiori è vuota", ha spiegato Lazzi. "Ci sono tre milioni di metri quadrati, di cui un milione e mezzo deserti. Ci vogliono nuove produzioni, che portino le auto prodotte annue a quota 200 mila". Secondo la Fiom, non va meglio per quanto riguarda l'occupazione. "Dal 2018 ad oggi i dipendenti sono passati da 15.459 a 11.336, con una perdita del 26,7%. Alle carrozzerie l'età media è altissima e senza assunzioni tra sette anni il 70 per cento dei lavoratori andrà in pensione". "Se non arriveranno nuovi produzioni", ha aggiunto il segretario della Fiom torinese, "a pagare sarà anche tutto l'indotto, che dal 2008 a oggi ha visto chiudere 380 aziende e 32 mila persone hanno perso il lavoro". "Continuiamo la nostra battaglia per avere nuove produzioni e per l'occupazione a Mirafiori", ha concluso Lazzi, "perché il rilancio dello stabilimento continua a non esserci. Torino non può vivere senza industria manifatturiera e in particolare senza auto. E se si spegne Mirafiori si spegne Torino".