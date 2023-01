Sanità: Asl Torino, a precari stesso stipendio assunti

I lavoratori somministrati dell'Asl Città di Torino hanno diritto alla stessa retribuzione dei dipendenti assunti. Lo prevede l'accordo sottoscritto tra l'ente e Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp. "Un accordo - spiegano i sindacati - frutto di una vertenza lunga e difficile. Un verbale che finalmente sancisce definitivamente, dopo le sentenze sia del Tribunale sia della Corte d'appello di Torino, il principio della parità di trattamento tra lavoratori assunti direttamente dall'ente e le lavoratrici e i lavoratori somministrati. I lavoratori in somministrazione, in analogia con il personale dipendente, partecipando al raggiungimento degli obbiettivi, avrà lo stesso metodo di valutazione annuale. Nell'accordo si sancisce che i criteri di erogazione della retribuzione di risultato per i lavoratori somministrati in servizio dal primo gennaio 2023, sono gli stessi previsti dall'accordo con i sindacati del Comparto Sanità dell'Asl Città di Torino, con le medesime quote incentivanti, sia in acconto sia in saldo. "Questo accordo è un importante risultato per i lavoratori somministrati in Asl Città di Torino, ma non solo. I lavoratori somministrati, espletando le stesse funzioni e le stesse mansioni dei loro colleghi diretti, hanno diritto alla stessa retribuzione e condizione. L'accordo sottoscritto va a sanare una situazione che si era protratta negli anni e non era più accettabile. Ora si lavori per risolvere anche le situazioni pregresse" commenta Danilo Bonucci, segretario generale della Nidil Cgil Torino.