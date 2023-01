Giorno Memoria: Lo Russo, contrastare germe odio ancora oggi

"Il fascismo, il nazismo, il razzismo, quei sentimenti di supremazia non furono eventi nati per caso, ma il prodotto di pulsioni, correnti manipolative e atteggiamenti che affondano le radici nei decenni e, persino, nei secoli precedenti. Una visione che alimentava la propria ideologia nella distorsione della storia. E che, adeguando linguaggi, metodi e contesti sono ancora fortemente presenti oggi". Così, nella cerimonia per il Giorno della Memoria in Sala Rossa, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha poi ammonito a tener presente che "le parole, specialmente se sono di odio, non restano a lungo senza conseguenze e ancora oggi, pur nella diversità del contesto, sono ancora numerose le parole d'odio diffuse e i bersagli individuati per motivi di religione, origine, orientamento o semplicemente perché percepiti come diversi". "Dobbiamo ricordare che il germe della sopraffazione e dell'odio si diffonde, spesso in modo silente, dobbiamo quindi contrastarlo con la cultura del rispetto e della diversità", ha aggiunto, sottolineando che "ricordare e far ricordare a tutti il sacrificio di milioni di vittime innocenti rappresenta un dovere di umanità e di civiltà e non dobbiamo mai stancarci, annoiarci, così come ci invita Liliana Segre e tanti altri". Lo Russo ha poi evidenziato che quanto accaduto "ci obbliga, ancora una volta, a fare i conti senza infingimenti e con coraggio, anche con la nostra storia nazionale. E a chiamare gli eventi con il loro vero nome. La memoria è un fondamento della Repubblica che si basa sui principi di uguaglianza, libertà, dignità umana - ha concluso -, e dobbiamo tutti fare in modo che tragedie simili non si ripetano, per questo anche come noi contrastiamo, nelle nostre posizioni politiche, l'odio e l'intolleranza è parte dello spirito che della legge che ha istituito questa giornata".

Ricordando la shoah, la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, ha sottolineato che "quella pagina, in quanto storia appartiene al passato, ma sentiamo che non è passata affatto e ci implora di comprenderla e di sapere andare oltre il rituale politico e morale, per cercare nel nostro agire quotidiano ogni possibile strada affinché la memoria tramandata diventi consapevolezza. Solo così, forse, si potrà scongiurare la prospettiva di oblio da cui anche la senatrice Segre ha voluto metterci in guardia". Il vicepresidente del Consiglio regionale e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione, Daniele Valle, ha invece citato una ricerca del 2004 che rilevava come "2 italiani su 100 non credessero all'olocausto. Nel 2020, quella stessa ricerca misurava il dato in 16 persone su 100. Forse dunque, quello della senatrice Segre non è pessimismo, ma una tragica constatazione. Io non ho una soluzione - ha aggiunto -, ma un impegno da prenderci, quello a uscire dalle consuete e ordinarie situazioni in cui ricordiamo e commemoriamo e dalle stanze in cui lo facciamo e raggiungere tutte le persone perché la memoria torni a essere condivisa e quello che è successo non succeda più". Anche il presidente della comunità ebraica Dario Disegni non ha nascosto il timore "di assuefazione, di voglia di rimuovere il passato nella convinzione che favorisca la costruzione del futuro. Ma la scomparsa dei testimoni può e deve spingerci a studiare e approfondire nuovi modi di trasmissione della memoria". Alla cerimonia anche il rabbino capo Ariel Finzi che ha ribadito che "la storia della shoah ci pone di fronte a una domanda enorme, la scelta fra il bene e il male che dobbiamo fare quotidianamente e che in quei giorni tante persone hanno fatto nel modo sbagliato", e il presidente del Polo del 900, Alberto Sinigaglia, che ha ricordato come il Giorno della Memoria "riguarda Torino in modo particolare e ci richiama alla verità senza attenuanti".