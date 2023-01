Corte Conti, rincari energia e materiali problema forte

Le carenze di personale tecnico e amministrativo che investono soprattutto gli enti di piccole dimensioni, l'aumento dei costi di energia e materiali, un quadro normativo e contabile che richiede sforzi supplementari rispetto alla gestione ordinaria. Sono queste le principali criticità emerse sull'attuazione del Pnrr in Piemonte così come sono state evidenziate dalla sezione di controllo della Corte dei Conti nell'adunanza pubblica con i rappresentanti delle amministrazioni territoriali. "Stiamo cercando - ha detto la presidente, Maria Teresa Polito - di cogliere i fenomeni del momento stesso in cui si sviluppano. Un'attivita' che è a supporto delle azioni degli enti locali in questo territorio vasto, ricco ma anche molto complesso. L'obiettivo è che i profili di criticità del sistema possano essere corretti per facilitare lo svolgimento dei lavori". Un "problema forte", come lo ha definito Polito, è l'incremento dei costi dei materiali e dell'energia, che riguarda in generale tutti gli Stati europei ma che vede l'Italia "particolarmente esposta". "I prezzi - ha osservato il magistrato - sono fermi al 2020. Questo ha prodotto difficoltà di appalto dei lavori. E' un problema da risolvere con urgenza per avviare le opere nel rispetto dei tempi". Per quel che riguarda la sanità, secondo Polito, dopo avere impiantato il sistema di assistenza territoriale previsto dal Pnrr, per garantire ai cittadini presidi più vicini alle loro esigenze, bisogna assicurare "presenze stabili" di operatori, medici e infermieri, senza ricorrere ad assunzioni temporanee. Ma questo, come ha fatto presente il magistrato, comporterà l'individuazione di una spesa corrente specifica.