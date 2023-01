Rdc: Appendino (M5s), Governo improvvisa

"Ieri sera, durante la puntata di Piazzapulita dove sono stata ospite, è emersa un'incredibile verità: secondo quanto sarebbe stato spiegato dal Ministero del Lavoro in merito ad una richiesta di informazioni sul punto, i corsi di formazione per i percettori di Reddito di cittadinanza 'occupabili' potrebbero partire addirittura a luglio, ossia quando i percettori stessi staranno per perdere il beneficio. Dopo mesi di propaganda fatta sulla pelle delle persone in difficoltà economica, Giorgia Meloni e il Governo gettano la maschera. A pagare il prezzo di tanta arroganza ed improvvisazione saranno centinaia di migliaia di famiglie che fra qualche mese, con l'inflazione alle stelle, si ritroveranno senza alcun paracadute sociale. Un fatto vergognoso, proprio di una Destra che non lavora per ridurre le distanze sociali e aumentare i diritti". Lo afferma in una nota la deputata del M5S ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino.