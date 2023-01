Pnrr: Lo Russo, governo alleggerisca lavoro sindaci

In tema di attuazione del Pnrr, e in particolare su controlli e tempistiche degli interventi, "è essenziale che il governo adotti una misura, anche in via transitoria o emergenziale, per alleggerire le modalità con cui vengono spese le risorse". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, intervenuto oggi all'adunata pubblica convocata dalla sezione di controllo della Corte dei Conti regionale sullo 'stato dell'arte' del piano in Piemonte. Secondo Lo Russo "non possiamo gestire in maniera ordinaria una situazione straordinaria come quella di cui stiamo discutendo". A questo proposito, il Codice degli appalti "è uno strumento che, per quanto efficace ed efficente, si presta all'amministrazione ordinaria, dove appalti e investimenti si programmano in modo normale", mentre con il Pnrr "ci viene chiesto di aggiungere alla prassi ordinaria interventi straordinari con procedure e tempistiche più stringenti". "In sé - ha aggiunto - è una cosa positiva. Ma qui si tratta di rispettare scadenze che in molti casi sono al limite dell'impossibile". "Le amministrazioni locali - ha sottolineato il sindaco - finora hanno fatto un buon lavoro in condizioni proibitive. Ma per l'attuazione dei progetti messi in campo nel 2022, i prossimi mesi saranno molto delicati". Un intervento del governo diventa dunque "essenziale".