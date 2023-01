Casa: LegacoopAbitanti Piemonte riconfermato Rizzo

Si è svolta a Torino l'assemblea congressuale di LegacoopAbitanti Piemonte che ha riconfermato Massimo Rizzo alla presidenza. "Tra pandemia e rincari energetici sia le nostre cooperative che il nostro Paese sono stati messi a dura prova - ha spiegato Rizzo -. E proprio in questo contesto anche il tema della casa è tornato di estrema attualità, soprattutto visto il numero crescete di quanti non riescono più a fare fronte alle spese del proprio alloggio e la scarsa disponibilità di case popolari". "La cooperazione di abitanti non solo risponde alla necessità di alloggi, ma mette al centro i bisogni delle persone creando una vera e propria infrastruttura sociale in un contesto sicuro, accessibile, inclusivo, riqualificando nel contempo aree abbandonate", ha aggiunto Rizzo. "Obiettivo che ci siamo dati è ora far ripartire il Bando della Legge 28 e il dialogo con la Regione è già aperto" ha concluso. LegacoopAbitanti Piemonte conta 15 cooperative di cui sei a proprietà divisa e nove a proprietà indivisa. All'assemblea erano presenti il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio, la presidente di Legacoop Abitanti nazionale Rossana Zaccaria, l'assessore alla casa del Comune di TORINO Jacopo Rosatelli, il presidente Ance Torino Antonio Mattio, il presidente della Cooperativa Synergica Emanuele Ferragatta e il fondatore di Home4All del Politecnico di Torino Matteo Robiglio.