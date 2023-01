Codice rosso: Torino, processi aumentano ma rallentano

Crescono di numero e nello stesso tempo diventano più lenti, ragioni di procedura, a Torino, i processi per i reati di violenze di genere e di maltrattamenti in famiglia. A parlarne è stato, l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il presidente della Corte di Appello, Edoardo Barelli Innocenti. Il magistrato ha elencato i dati del Tribunale del capoluogo piemontese, secondo i quali i processi concernenti le cosiddette fasce deboli sono passati dal 31,71% del 2019 al 47,92% del 2021 e al 46,94% del 2022. Le cause che devono essere celebrate da tre giudici anziché uno sono "quasi raddoppiate tra il 2019 e il 2021 superando di gran lunga il numero di processi catalogati come generici" e il monitoraggio compiuto nell'ottobre del 2022 conferma la tendenza "con i processi collegiali concernenti le fasce deboli che hanno già superato il totale dell'intero 2019". Nel report del presidente vicario del tribunale si legge che "l'incremento dei massimi edittali e la costruzione di una particolare aggravante a effetto speciale, non accompagnati da una modifica del Codice di Procedura Penale sulla ripartizione degli affari tra giudice monocratico e collegio, hanno determinato il raddoppio delle sopravvenienze, come evidente effetto di rallentamento e in ultima analisi con un danno per le persone offese". "Perché - si è chiesto Barelli innocenti - in caso di reato aggravato il processo deve essere trattato da un collegio di tre giudici quando con questi tre magistrati si potrebbero celebrare tre processi della stessa materia? Tanto iù che il Gup (giudice per l'udienza preliminare - ndr) già ora tratta e decide da solo processi per reati molto gravi nei giudizi con rito abbreviato".