Pa: ministro Zangrillo incontra sindaci del Canavese

"Il mio auspicio è che questo possa essere un Governo di legislatura. Dobbiamo dare continuità all'azione politica, perché ci sono problemi che richiedono del tempo per essere risolti". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ieri sera, incontrando a Cuorgnè (Torino) i sindaci dell'alto Canavese. "Non rinunciamo a mantenere le nostre promesse - ha aggiunto - e incontriamo i rappresentanti dei territori mettendoci la faccia". Si è parlato di Pnrr, semplificazione e digitalizzazione: "L'Europa, con il Pnrr, assegna all'Italia 1,2 miliardi per il rinnovamento della pubblica amministrazione. Una grande opportunità, ma anche una responsabilità. La sfida è far accadere le cose". Fondamentale, in questo lavoro, è la collaborazione con i territori, "perché la Pubblica amministrazione non si esaurisce a Roma, nei dicasteri, ma ha il suo cuore pulsante negli enti territoriali. La mia presenza qui non è solo un atto di attenzione - ha concluso il ministro - ma una necessità: solo se capisco i problemi e le difficoltà che si vivono nel quotidiano sui territori, posso aiutarvi". L'incontro di Cuorgnè è stato promosso dal consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Fava.