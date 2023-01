Delmastro, su terrorismo Stato non si piega

"I magistrati non si intimoriscono. Lo Stato non si piega. La normativa speciale contro il terrorismo non arretra". Lo ha detto Andrea Del Mastro delle Vedove, Sottosegretario alla giustizia, oggi a Torino per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il riferimento era alla busta con proiettile indirizzata al procuratore generale Francesco Saluzzo, che sostiene l'accusa del processo d'appello bis alla anarchico Alfredo Cospito, per il quale ha chiesto l'ergastolo. Il Sottosegretario ha espresso a procuratore vicinanza e solidarietà. Cospito sta conducendo da oltre 100 giorni uno sciopero della fame per protestare contro il regime di 41 bis cui è sottoposto in carcere.