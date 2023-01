Pg Saluzzo, mafia non è vinta servono intercettazioni

"La mafia non è vinta", e "noi dovremmo avere sempre più strumenti per potere svolgere indagini penetranti e incisive"; eppure "si sta affacciando la possibilità che lo strumento essenziale e formidabile delle operazioni di ascolto venga depotenziato se non addirittura ridotto a un mero spunto investigativo". Lo ha detto, rivolgendosi idealmente al Ministro della giustizia, il procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo, all'inaugurazione dell'anno giudiziario.