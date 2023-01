Genova si candida per Adunata Alpini 2025

Il Comune di Genova si candida ufficialmente ad ospitare l'Adunata Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini prevista nel 2025, come richiesto dalla locale sezione delle "Penne Nere". A ratificare questo impegno è stata la Giunta che, all'unanimità, ha approvato la proposta del vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi insieme agli assessori alle Tradizioni e Commercio Paola Bordilli, l'assessore al Volontariato e Protezione civile Sergio Gambino e la consigliera delegata ai grandi eventi Federica Cavalleri. "Da sempre la nostra città e il Corpo degli Alpini hanno un forte legame di collaborazione, sia durante i conflitti sia in tempi di pace e da oltre vent'anni il capoluogo ligure non ospita questo importante evento - spiega il Comune -. Il medagliere dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Genova - con 13 medaglie d'oro al valore, è uno dei più ricchi d'Italia. In ambito locale di protezione civile, la sezione ha sempre partecipato nei primi soccorsi alle popolazioni del territorio regionale". L'adunata nazionale del 2025 farebbe di Genova la città che, con Torino e Trieste, ne è stata più volte sede dopo le edizioni 1931, 1952, 1963, 1980 e 2001. Quest'ultima è passata alla storia per l'affluenza record di circa 350mila alpini.