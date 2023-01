Azione: Osvaldo Napoli presidente regionale Piemonte

Osvaldo Napoli è stato eletto, con voto unanime, presidente regionale di Azione Piemonte. "A questo incarico intendo corrispondere con l'impegno che da sempre assolvo nella mia esperienza: restituire concretezza all'azione politica, praticare il riformismo come metodo di governo e come risultato di un confronto costante con le persone", ha detto dopo la nomina Napoli. "In Italia e in Piemonte, il riformismo è tanto declamato quanto poco praticato. Azione ha un traguardo ambizioso: mettere fine al bipolarismo posticcio e artificiale che da trent'anni imprigiona l'Italia e impedisce agli elettori di fare scelte in linea con la ragione e non con gli istinti e la pancia." "L'obiettivo è fare dell'Italia un Paese europeo, nella mentalità e non solo nella politica. Questo è anche il senso delle prossime sfide elettorali nel Lazio e in Lombardia e, il prossimo anno, in Piemonte", ha concluso. "L'elezione di Osvaldo Napoli alla presidenza di Azione in Piemonte è il meritato riconoscimento a un politico di lungo corso, animato da grande passione civile e politica", afferma la deputata di Azione Daniela Ruffino, che aggiunge: "Osvaldo, per chi lo conosce e al di là delle appartenenze politiche, è un politico equilibrato, alle polemiche distruttive ha sempre preferito il confronto e il dialogo, franco e schietto quanto si vuole, ma pronto ad ascoltare le ragioni di tutti. La sua presidenza di Azione in Piemonte - conclude - darà sicuramente nuovo impulso al partito e saprà valorizzare le energie migliori come sempre ha fatto nella sua lunga militanza politica".