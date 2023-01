Sangiuliano, nuovi finanziamenti per valorizzare 3 siti Unesco

Al via nuovi finanziamenti a favore di siti Unesco. Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha firmato venerdì scorso il decreto che stanzia oltre 190 mila euro a favore di 3 siti di interesse culturale paesaggistico ed ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'Unesco. Due si trovano in Liguria e uno in Piemonte. Dopo il bando del segretariato generale del ministero, e un'attenta valutazione della commissione nominata dal segretario generale con decreto del 7 ottobre 2022, di cui fanno parte anche i Ministeri dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste e i rappresentanti della conferenza permanente per i rapporti tra Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, seguita dall'intesa con i due ministeri interessati e con la Conferenza Stato Regioni, sono stati individuati tre siti per una somma complessiva di euro 190.200. Si tratta di un finanziamento per il comune di Portovenere per la valorizzazione dei collegamenti, per i lavori di pulizia dei sentieri nel sito di Portovenere, cinque terre e isola Palmaria, Tino e Tinetto (67.500 euro); dell'allestimento di spazi dedicati alle attività didattiche destinati all'Associazione per il patrimonio dei paesaggi Vitivinicoli del Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato (29.700 euro) e di un finanziamento consistente di 100.000 € per il loggiato di Palazzo Doria Tursi, sede del Comune di Genova. "Questo provvedimento conferma l'attenzione ai territori che ora sono chiamati a spendere rapidamente e bene le risorse messe a loro disposizione. Non ho dubbi che lo faranno. Genova è una città bellissima che ha una grande storia che merita di essere valorizzata e apprezzata, altrettanto le Cinque terre. Con il presidente Toti e il sindaco Bucci c'è grande concordia sulle cose da fare", ha commentato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.