Volontari Protezione civile, consegnate benemerenze a Ovada

"Riconoscenza infinita ai tanti volontari che hanno partecipato alle numerose emergenze che si sono verificate in questi ultimi anni difficili. Veri protagonisti, senza mai tirarsi indietro nel risolvere tanti problemi e affrontare tante criticità. Avete dato e continuate a dare supporto straordinario al territorio". Così l'assessore regionale Vittoria Poggio, a Ovada (Alessandria) con i colleghi Marco Gabusi e Marco Protopapa, in occasione della speciale Giornata al Teatro Dino Crocco. Consegnate benemerenze per l'impegno nella pandemia Covid e nelle ondate di maltempo, anche alle associazioni che non fanno parte del Coordinamento Territoriale della Protezione Civile. A Ovada erano presenti anche gli amministratori di Garessio (Cuneo), dove nell'ottobre 2020 la Protezione Civile di Alessandria ha dato supporto logistico e non solo alla gestione delle operazioni post alluvione.