Ottantenne trovato morto ad Alessandria, indaga la Polizia

E' Mauro Manfrin, 84 anni, l'uomo trovato morto ieri sera ad Alessandria, in un appartamento al civico 27 di via San Pio V, in una casa 'di ringhiera' vicino all'ospedale e al carcere. Continuano gli accertamenti di investigatori e inquirenti per stabilire la natura del decesso. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.