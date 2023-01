Valenza, aperta la Porta Santa per il 400esimo del Duomo

Con il rito dell'apertura della Porta Santa, seguito dalla messa in onore del patrono San Massimo, è iniziato l'Anno Giubilare dedicato ai 400 anni del Duomo di Valenza. "Questo Anno Giubilare - spiega mons. Guido Gallese, vescovo di Alessandria serve a riempirci di Dio e deve avere come frutto l'averci accresciuto nella carità, segnata dalla gratuità del dono di sé. Sia un Anno di accrescimento di fede". "La Porta Santa è aperta, speriamo lo sia anche quella del cuore, quella per diventare santi - sottolinea il parroco don Santiago Ortiz - Oggi facciamo la Storia e potrete dire io c'ero". Nella sala del Consiglio comunale sono stati benedetti i tradizionali Ceri Fioriti, offerti dalle realtà sociali, economiche e religiose, i primi 2 sono stati accesi in chiesa. "Rimane - rimarca Maurizio Oddone, sindaco di Valenza - uno dei momenti più toccanti e qualificanti della vita e della cultura cittadina. Di una città che, pur guardando avanti, ha sempre con orgoglio saputo accogliere e includere tutti. Come, di recente, chi è fuggito dagli orrori della guerra, senza nessuna preclusione. Una città, una comunità sensibile anche verso l'ambiente e chi abita il Creato con l'Uomo.. Previste fino al 28 gennaio 2024 diverse iniziative, dalla presentazione del volume dedicato alla storia del Duomo a concerti, mostre, letture.