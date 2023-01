Cospito: vertice in Procura a Torino

Vertice in procura a Torino sul caso Cospito e la mobilitazione degli anarchici. Il procuratore capo Anna Maria Loreto e un procuratore aggiunto del pool antiterrorismo hanno incontrato un magistrato della Dna per discutere della situazione. Nulla è trapelato rispetto all'esito del colloquio. A Torino nella notte tra venerdì e sabato è stato incendiato un ripetitore nella zona collinare. Il gesto non è ancora stato dimenticato ma sul posto è stata trovata una scritta di solidarietà ad Alfredo Cospito, che è in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protestare contro il regime di 41 bis cui è sottoposto in carcere. A carico di Cospito, a Torino, è in corso il processo d'appello bis per l'inchiesta "scripta manent": la Corte è stata chiamata a rimodulare la pena da infliggere all'anarchico ha un episodio che la Cassazione ha rubricato come "strage politica".