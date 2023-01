Rifiuti: Torino combatte mostri cattiva differenziata

A Torino è partita la lotta a tre mostri particolarmente insidiosi, 'Pizzone', nato dall'unione di pizza e cartone, 'Peperattolo', un peperone avvinghiato a un barattolo di latta, e 'Tazziglia' ibrido fra vetro e ceramica. Sono le creature frutto di un errato conferimento di rifiuti, protagoniste della nuova campagna di comunicazione del Comune e di Amiat Gruppo Iren per una corretta raccolta differenziata. "Rafforzare la coscienza civica è l'attenzione all'ambiente - sottolinea l'assessora Chiara Foglietta - è un tassello indispensabile nel percorso intrapreso verso una città più sostenibile e una raccolta di qualità, che deve vedere l'impegno dei cittadini, è imprescindibile. Declinata in 150 manifesti e contenuti digitali e basata su alcuni dei principali errori che vengono commessi quando si gettano i rifiuti, l'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare i torinesi sul fatto che, come dice lo slogan, 'La differenziata, fatta male, genera mostri'. "È una campagna - spiega l'ad di Amiat, Gianluca Riu - che punta soprattutto a promuovere la qualità della differenziata, che è quasi più importante della quantità, perché differenziare in modo sbagliato è più dannoso che non differenziare". "Come azienda - aggiunge la presidente di Amiat, Paola Bragantini - stiamo facendo molti sforzi e altri ne faremo per migliorare il servizio, ma senza la collaborazione dei cittadini servono a poco". E a proposito di questi sforzi, Riu evidenzia che le ultime azioni messe in campo, come l'aumento delle volumetrie delle ecoisole in zone 'calde' "sta già producendo dei risultati. Dal primo focus su San Salvario abbiamo visto una riduzione dei fenomeni di abbandono".