Salute: Piemonte, 28% popolazione è sovrappeso, 10% è obeso

In Piemonte il 28% delle persone di età compresa tra i 18 e i 69 anni è in sovrappeso e il 10% è obeso, complessivamente quindi quasi quattro persone su dieci hanno un problema di peso. I dati, che arrivano dal sistema di sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), sono stati diffusi oggi in occasione di un convegno su questi temi organizzato dal Consiglio regionale a Torino. Inoltre tra le persone in sovrappeso il 47% ritiene il proprio peso giusto. Emerge una diversa percezione del proprio peso per sesso: tra le donne in sovrappeso il 31% considera il proprio peso più o meno giusto rispetto al 57% degli uomini, tra quelle obese il 7% considera il proprio peso più o meno giusto rispetto al 14% degli uomini.