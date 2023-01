Torino aderisce a rottamazione cartelle fino al 2006

Il Comune di Torino aderisce alla rottamazione delle cartelle esattoriali sotto i 1000 euro, relativamente a quelle fra il 2000 e il 2006, anno di entrata in funzione di Soris. Lo ha annunciato, nelle comunicazioni al Consiglio comunale, l'assessora al Bilancio Gabriella Nardelli, ricordando che la norma, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, "vale esclusivamente per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre non si applica ai ruoli affidati a Soris, essendo quest'ultima mero concessionario della riscossione". L'assessora ha quindi spiegato che la Città ha calcolato che l'annullamento automatico "implicherebbe, per il Comune, una minor entrata pari a circa 525 mila a fronte di un potenziale introito di circa 5,4 milioni. Trattandosi di importo contenuto - ha sottolineato -, la Città non si avvarrà della facoltà, prevista dalla Legge di Bilancio, di impedire la rottamazione automatica, e consentirà l'annullamento, tanto più che in relazione ai medesimi carichi la legge ha comunque previsto la possibilità della definizione agevolata, che opera in conseguenza della mera istanza del contribuente". La rottamazione riguarda la quota di interessi e sanzioni, ad eccezione che per le cartelle relative il codice della strada, per le quali riguarda solo la parte di interessi.