Vitelli senza Unione

Dicono che… non sia passata inosservata l’assenza di tutto lo stato maggiore confindustriale alla premiazione di Paolo Vitelli, “Torinese dell’anno”. Infatti, alla cerimonia promossa dalla Camera di Commercio non c’era nessun rappresentante dell’Unione Industriale, nonostante lo stesso Vitelli, patron dell’Azimut-Benetti (2.000 dipendenti e oltre il miliardo di fatturato), ne sia uno dei più noti esponenti e che uno dei suoi vicepresidenti – Massimiliano Cipolletta – sieda, assieme a Giorgia Garola, nella giunta dell’ente camerale. È davvero strano che il numero uno di via Fanti Giorgio Marsiaj, sempre scrupoloso a dettare l’agenda delle presenze pubbliche dell’organizzazione, abbia disertato un appuntamento così importante. Che la neve attiri più delle navi? Chissà.