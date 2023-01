Piemonte: Consiglio commemora l'ex consigliere Squillario

Il Consiglio regionale del Piemonte ha commemorato oggi con un minuto di silenzio l'ex consigliere Luigi Squillario, morto nel settembre 2020. Esponente della Democrazia Cristiana, di cui fu segretario provinciale a Vercelli, Suillario fu sindaco di Biella tra il 1980 e il 1990, presidente prima della Cassa di Risparmio di Biella e poi della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per 23 anni. "Luigi Squillario - ha ricordato il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia - fu eletto in Consiglio regionale nel 1990. A testimonianza della grande commozione pubblica per la sua scomparsa, a Biella fu proclamato il lutto cittadino il giorno del funerale". "Squillario - ha aggiunto - si distingueva per la sua signorilità e il suo garbo, le qualità umane e politiche, la dedizione e l'impegno con cui ha ricoperto gli incarichi istituzionali".