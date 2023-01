Piemonte: Canalis (Pd), Regione incoerente su difesa famiglia

La consigliera regionale Pd Monica Canalis accusa la Giunta di Alberto Cirio di essere "incoerente sulla difesa della famiglia", omettendo di difendere dalla possibile chiusura l'asilo nido aziendale del Csi, ente partecipato dalla Regione stessa. "La difesa della famiglia - sostiene Canalis - è solo uno slogan ideologico se alla prova dei fatti non si sostengono i servizi, scaricando le responsabilità sul Comune di Torino". "L'asilo nido aziendale del Csi - rimarca - è stato accreditato nel 2005, ha 43 posti, è dotato di ampie aule e di un giardino. E' un fiore all'occhiello del welfare aziendale ed è anche uno strumento di raccordo con il territorio, essendo aperto alle iscrizioni dei residenti non dipendenti dell'azienda". "Il Csi - aggiunge - è un consorzio di enti pubblici partecipato per il 19,87% dalla Regione Piemonte, la cui assemblea è presieduta dal presidente della Giunta regionale. La Regione non può quindi lavarsene le mani". "In una fase storica in cui le buone pratiche di welfare aziendale sono sempre più diffuse - osserva - ci pare in controtendenza che lo storico asilo nido aziendale del Csi, antesignano del settore, venga chiuso. Ancora una volta questa Giunta ha perso un'occasione per lanciare un segnale di coerenza e collaborazione istituzionale trasversale, facendo uno scaricabarile su un Comune di colore politico diverso".