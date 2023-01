Lo Russo a Liverpool, omaggio alle vittime dell'Heysel

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in trasferta a Liverpool in occasione del passaggio di consegne per Eurovision Song Contest, ha reso omaggio ai morti dell'Heysel deponendo una corona di fiori davanti alla targa che ricorda quella tragedia. "Ero solo un ragazzino - ricorda il primo cittadino sui social - quando, quel 29 maggio 1985, vidi alla televisione le terrificanti immagini che raccontavano quello che stava accadendo allo stadio Heysel nella finale della Coppa dei Campioni contro la Juventus. E ne fui sconvolto. Essere qui, oggi, da sindaco della mia città, è un onore, una responsabilità, un privilegio". Per Lo Russo "ricordare proprio all'interno dello stadio di Anfield, dove lo stesso Liverpool Fc ha posto una targa a ricordo della tragedia, le vittime di questa pagina nerissima, che ha segnato sia la storia del calcio europeo che la nostra città, fa davvero onore alla società, ed è una grande opportunità per lanciare un messaggio positivo di pace e amicizia". Alla cerimonia, insieme al sindaco, hanno partecipato, in rappresentanza del Liverpool Football Club, Ian Rush, e il lord mayor della città inglese, Roy Gladden.