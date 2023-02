SANITÀ

Piemonte "attento" alle spese e tra le prime regioni nei Lea

Superata di un soffio la media nazionale procapite a fronte di indici abbastanza alti nella qualità dei servizi. Eccelle in prevenzione, meno sul fronte ospedaliero. In testa Emilia-Romagna e Veneto. Lo studio della Corte dei Conti sull'ultimo anno prima del Covid

Il Piemonte ha speso in sanità un po’ di più della media nazionale, ma incassa una promozione per quanto riguarda i servizi forniti nella valutazione della Corte dei Conti e una posizione nella zona alta della classifica delle regioni dove nel rapporto tra spesa e qualità dei servizi svetta l’Emilia-Romagna e chiude all’ultimo posto, addirittura con saldo negativo, la Calabria.

Il quadro che descrive il rapporto tra la spesa totale e procapite da una parte e il punteggio dato dai Lea, ovvero i livelli essenziali di assistenza assicurati ai cittadini, è riferito al 2019, ovvero l’ultimo anno prima che il Covid con la conseguente emergenza distorcesse o comunque modificasse al rialzo gli esborsi delle Regioni in ambito sanitario. La giunta di centrodestra presieduta da Alberto Cirio si era insediata da pochi mesi prima della tempesta provocata dalla pandemia. Ma proprio perché non ancora stravolte e modificate da spese impreviste e necessariamente elevatissime, quelle rese note dalla magistratura contabile sono cifre interessanti per una valutazione, in condizioni di normalità, della situazione che riguarda la principale voce del bilancio regionale e di maggior impatto sulla popolazione.

Come viene osservato, non sempre a una spesa contenuta corrispondono servizi elevati, così come non è automatico vedere una migliore qualità della sanità laddove si spende di più, anzi spesso accade proprio il contrario. L’Emilia-Romagna si colloca in testa con una spesa procapite di 2.063 euro, superiore alla media nazionale (1.961) del 5,4%, ma con un punteggio di 94,4 misurato nell’area della prevenzione, del 94,5 nelle aree dei distretti sanitari e del 94,7 per l’area ospedaliera. Il Piemonte ha speso meno fermandosi a 1.980 euro per ogni abitante, superando solo dell’1% la media, ma segnando indici un po’ più bassi per quanto riguarda i Lea, con un picco di 91,7 (tra i più alti del Paese) per quanto riguarda la prevenzione, mentre si scende all’88,3 per l’area distrettuale e a 85,8 per gli ospedali.

Nella comparazione tra la spesa procapite e la somma dei punteggi nelle tre grandi aree sanitarie prese in esame, se la palma della sanità più efficiente e dal valore delle prestazioni va, come detto, all’Emilia-Romagna con un indice di 103,6 e valori superiore a 90 in tutte e tre le aree, subito dopo si piazza il Veneto con 98,84, seguito dalla Lombardia con 87,9, cifra poi non molto superiore all’85,8 del Piemonte, per il quale va notata la cifra più bassa proprio per quanto riguarda il settore ospedaliero, inferiore addirittura alla stessa medicina del territorio.

Come anticipa un altro documento della Corte dei Conti, la relazione inviata al Parlamento sugli esercizi 2020/2021, nei primi due anni di pandemia si registra un incremento medio della spesa sanitaria del 5%, quindi oltre 3 punti rispetto alla crescita media in epoca antecedente il Covid. Ma proprio sui Lea paiono annunciarsi novità, peraltro più formali che sostanziali, dalla riforma sull’autonomia rafforzata delle Regioni. Nell’ultima versione della bozza presentata dal ministro Roberto Calderoli, anche la sanità rientra tra le materie per cui è possibile una revisione con maggiori poteri per le Regioni che intenderanno chiederli e l’attuale acronimo dovrebbe mutare da Lea a Lep, finendo tra i molti altri livelli essenziali di prestazioni ancora oggetto di discussione e di polemiche, in particolare tra le Regioni del Nord e del Sud, queste ultime tutte nella parte bassa della classifica sul rapporto tra spesa e qualità di prestazioni erogate.