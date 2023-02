Cospito: pg Torino, non incontrerò il ministro della Giustizia

"Questa mattina leggendo la rassegna stampa ho 'scoperto' in un articolo che oggi incontrerò il Ministro della Giustizia. Ovviamente si tratta di una notizia priva di qualunque fondamento e soprattutto idonea a generare confusione, se non anche sospetti, una quanto mai inopportuna commistione di ruoli". Lo comunica il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, in merito al caso Cospito."Oggi - aggiunge - come tutti i giorni sarò nel mio ufficio tutto il giorno e penso proprio di poter escludere che il signor ministro mi renderà visita".