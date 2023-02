Piemonte: Accossato (Luv), no legge elettorale con più costi

"La proposta di legge elettorale, combinata alla revisione dello Statuto regionale, promossa dalla maggioranza di centrodestra in Piemonte è un brutto passo indietro per la democrazia". Ad affermarlo è Silvana Accossato, capogruppo di Liberi Uguali Verdi nel Consiglio regionale del Piemonte. "Noi ribadiamo il nostro no - aggiunge - a queste proposte: aumentano le figure politiche, con costi aggiuntivi e maggiore squilibrio tra le forze in gioco tra maggioranza e minoranza, mettendo in discussione il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. Qualunque esse siano, perché una legge elettorale si deve costruire a prescindere dall'essere maggioranza o minoranza del momento. L'unica proposta ragionevole, a poco più di un anno dal voto, è garantire la doppia preferenza di genere come richiesto dalla nostra proposta di legge".