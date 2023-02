Esc: Lo Russo, slogan 2023 sia un augurio di pace

"La speranza è che 'United by Music', lo slogan scelto per Eurovision 2023, possa essere davvero un augurio per un futuro in cui si possano superare conflitti e differenze". È l'auspicio del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dopo il passaggio di consegne fra il capoluogo piemontese e Liverpool, che ospita la nuova edizione della manifestazione canora internazionale. "Con la cerimonia della consegna delle chiavi - scrive Lo Russo sui social -, Torino passa il testimone a Liverpool, sede dell'edizione 2023 di Eurovision Song Contest". Un'edizione, sottolinea il sindaco, "che ha una forte valenza simbolica: Liverpool ospiterà infatti la manifestazione che avrebbe dovuto tenersi in Ucraina, nazione vincitrice a Torino nel 2022". Dal primo cittadino, dunque, la speranza che il claim della manifestazione sia un augurio e preludio di pace.